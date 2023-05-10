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Economie· 2 min citire
Schimbări majore la COMPENSAREA facturilor de energie. Câți români sunt vizați de decizia Guvernului?
Schimbări majore la COMPENSAREA facturilor de energie. Câți români sunt vizați de decizia Guvernului?
Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanță de Urgență care modifică condițiile pentru sprijinul financiar acordat la compensarea prețului la energie. Una dintre modificări prevede extinderea tipurilor de produse energetice pentru care se acordă compensări.
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