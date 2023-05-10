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Economie· 2 min citire

Schimbări majore la COMPENSAREA facturilor de energie. Câți români sunt vizați de decizia Guvernului?

Schimbări majore la COMPENSAREA facturilor de energie. Câți români sunt vizați de decizia Guvernului?

Schimbări majore la COMPENSAREA facturilor de energie. Câți români sunt vizați de decizia Guvernului?

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 10 mai 2023, 19:43

Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanță de Urgență care modifică condițiile pentru sprijinul financiar acordat la compensarea prețului la energie. Una dintre modificări prevede extinderea tipurilor de produse energetice pentru care se acordă compensări.

Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanță de Urgență care modifică condițiile pentru sprijinul financiar acordat la compensarea prețului la energie. Una dintre modificări prevede extinderea tipurilor de produse energetice pentru care se acordă compensări.

Astfel, pe lângă energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire, măsura o să vizeze și pe butanul, rumegușul, cărbunele, brichetele sau alți combustibili lichizi sau solizi.

O altă modificare importantă prevede că documentele justificative prin care se face dovada datoriilor față de furnizorii de energie pot să cuprindă datorii restante începând cu 1 februarie 2022, cu condiția ca factura să fie emisă după data de 1 ianuarie 2023.

Mai mult, se elimină trimiterile la sezonul rece 2022 – 2023, pentru ca prima tranșă de 700 de lei să fie utilizată până la 27 decembrie 2023, față de 30 iunie 2023, cum era până la acest moment.

De asemenea, se introducere prevederea privind anularea cardului și sistarea plăților către beneficiarii de sprijin, în cazul în care se constată că la momentul acordării sprijinului beneficiarul nu era eligibil pentru primirea sprijinului.

Plățile pentru datoriile față de furnizorii de energie nu pot include penalități sau alte daune/interese pentru plata cu întârziere a cheltuielilor cu energia, aceste cheltuieli fiind în sarcina beneficiarului de sprijin.

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