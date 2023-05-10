Schimbări majore la COMPENSAREA facturilor de energie. Câți români sunt vizați de decizia Guvernului?

Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 10 mai 2023, 19:43

Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanță de Urgență care modifică condițiile pentru sprijinul financiar acordat la compensarea prețului la energie. Una dintre modificări prevede extinderea tipurilor de produse energetice pentru care se acordă compensări.

Distribuie articolul