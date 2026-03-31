Noi proteste la șanterul naval din Mangalia. Angajații neplătiți de trei luni cer salariile restante
Angajații șantierului naval din Mangalia continuă protestele chiar și după ce li s-au oferit promisiuni de la Minister că vor fi plătiți la timp. Oamenii neplătiți deja de trei luni cer aprobarea Planului de Reorganizare a societății și a actelor de Guvern necesare pentru deblocarea salariilor. De opt zile, ies zi de zi în stradă, iar până acum au primit doar promisiuni din partea Guvernului.
Angajații șantierului naval din Mangalia au ieșit din nou în stradă pentru a 8-a zi consecutiv. Oamenii au stat ore întregi în ploaie și vânt și cer aprobarea planului de reorganizare, dar și intervenția rapidă a Guvernului pentru deblocarea salariilor restante.
Sindicaliștii spun că plata banilor nu este suficientă și că este nevoie urgentă de reluarea activității și de găsirea unui investitor pentru a evita falimentul. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât probleme similare apar și la Galați, unde combinatul siderurgic și șantierul naval se confruntă cu dificultăți majore.
Mii de angajați sunt în șomaj tehnic, iar familiile lor trăiesc de pe o zi pe alta. Autoritățile locale avertizează că întreaga zonă industrială este în declin, iar rata șomajului crește fără decizii rapide și măsuri concrete. Angajații spun că vor continua protestele până când planul de reorganizare va fi aprobat și activitatea va fi reluată.
Citește și:
- 10:18 - Prețul pentru îngrășământ s-a dublat. Alimentele vor deveni mult mai scumpe
- 09:46 - Prețurile la pompă continuă să crească: motorina a depășit 11 lei pe litru. 18 scumpiri consecutive în mai puțin de o lună
- 08:32 - Fondul Monetar Internațional avertizează că războiul din Iran determină creşterea preţurilor şi încetinirea creşterii economice globale
- 08:19 - Primarul din Cavnic, Vladimir Petruț: "Prețurile la carburanți ar putea crește de la 1 aprilie"
