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Economie· 1 min citire
Mesajul Enel pentru clienți, la o zi după ce a anunțat că pleacă din România - Ce se întâmplă cu milioanele de contracte
Mesajul Enel pentru clienți, la o zi după ce a anunțat că pleacă din România - Ce se întâmplă cu milioanele de contracte
La o zi de la anunțul că pleacă de pe piața din țara noastră, reprezentanții companiei Enel transmit că activitățile operaționale vor continua, iar clienții finali nu vor fi afectați.
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