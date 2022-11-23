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Economie· 1 min citire

Mesajul Enel pentru clienți, la o zi după ce a anunțat că pleacă din România - Ce se întâmplă cu milioanele de contracte

Mesajul Enel pentru clienți, la o zi după ce a anunțat că pleacă din România - Ce se întâmplă cu milioanele de contracte

Mesajul Enel pentru clienți, la o zi după ce a anunțat că pleacă din România - Ce se întâmplă cu milioanele de contracte

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 23 nov. 2022, 14:11

La o zi de la anunțul că pleacă de pe piața din țara noastră, reprezentanții companiei Enel transmit că activitățile operaționale vor continua, iar clienții finali nu vor fi afectați.

La o zi de la anunțul că pleacă de pe piața din țara noastră, reprezentanții companiei Enel transmit că activitățile operaționale vor continua, iar clienții finali nu vor fi afectați.

„Toate activitățile operaționale ale Enel în România se desfășoară și vor continua să se desfășoare în mod normal, fără a afecta clienții finali care vor beneficia în continuare de toate serviciile și produsele cu care sunt obișnuiți”, se arată într-o declarație a reprezentanților ENEL România.

Grupul Enel şi-a planificat pentru anul viitor plecarea din România, potrivit unui raport prezentat presei cu ocazia conferinţei Capital Markets Day.

Enel a anunţat că intenţionează să vândă active în valoare de 21 de miliarde de euro (21,51 miliarde de dolari) pentru a-şi reduce datoria netă, urmând să se concentreze pe prezenţa sa în şase ţări, conform strategiei actualizate a celei mai mari companii italiene de utilităţi prezentate marţi.

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