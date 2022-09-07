INS: Economia României a crescut în primul semestru, cu 5,8% faţă de semestrul I 2021, pe serie brută, la 609 miliarde lei preţuri curente

Produsul Intern Brut al României a înregistrat, în trimestrul II 2022, o creştere cu 5,3% faţă de acelaşi trimestru din anul 2021 atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2022, PIB a crescut, comparativ cu semestrul I 2021, cu 5,8%, atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, arată datele provizorii (1) publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 609.019 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,8% faţă de semestrul I 2021.

Produsul Intern Brut al României a înregistrat, în trimestrul II 2022, o creştere cu 5,3% faţă de acelaşi trimestru din anul 2021 atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2022, PIB a crescut, comparativ cu semestrul I 2021, cu 5,8%, atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, arată datele provizorii (1) publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 609.019 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,8% faţă de semestrul I 2021.

”Produsul Intern But a înregistrat, în trimestrul II 2022, o creştere cu 5,3% faţă de acelaşi trimestru din anul 2021 atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier; În semestrul I 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2021, cu 5,8%, atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier; Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat semnificativ, ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2022, faţă de varianta „semnal” publicată în comunicatul de presă nr. 207 din 17 august 2022”, arată datele INS.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2022 a fost de 355.964 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,1% faţă de trimestrul I 2022 şi cu 5,3% faţă de trimestrul II 2021.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 699.846 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,8% faţă de semestrul I 2021.

Serie brută

Produsul Intern Brut – serie brută - estimat pentru trimestrul II 2022 a fost de 335.190 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,3% faţă de trimestrul II 2021.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 609.019 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,8% faţă de semestrul I 2021.

La creşterea PIB, în semestrul I 2022 faţă de semestrul I 2021, contribuţii pozitive mai importante au avut următoarele ramuri: Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,2%), cu o pondere de 20,6% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,3%; Informaţiile şi comunicaţiile (+1,7%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 23,9%.

Contribuţie negativă la creşterea PIB a înregistrat-o industria (-0,2%), cu o pondere de 25,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate a scăzut cu -0,1%; Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,4% la formarea PIB, au contribuit cu +0,5% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu 5,2%

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,6%, contribuind cu +4,7% la creşterea PIB; formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 2,2%, contribuind cu +0,5% la creşterea PIB.

O contribuţie negativă la formarea PIB a avut-o exportul net (-3,9%), consecinţă a creşterii volumului importurilor de bunuri şi servicii cu 14,3%, faţă de creşterea cu 7,7% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat semnificativ, revizuirea estimărilor pentru trimestrul II 2022 faţă de varianta „semnal” publicată în comunicatul de presă din 17 august 2022 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

Sursa: Libertatea Zilei