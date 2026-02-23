Tensiuni comerciale între UE și SUA: eurodeputații vor să blocheze temporar acordul

Eurodeputații se pregătesc să suspende procedura de aplicare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, în contextul unei decizii recente a Curtea Supremă a Statelor Unite privind taxele vamale impuse de administrația condusă de Donald Trump.

Potrivit informațiilor transmise de AFP, citate de News.ro, Parlamentul European urmează să oprească temporar, începând de luni, demersurile legate de implementarea acordului încheiat în vara anului 2025.

Președintele Comisiei pentru comerț internațional, Bernd Lange, a anunțat că va propune oficial suspendarea activităților legate de acest dosar în cadrul unei reuniuni extraordinare.

Inițiativa beneficiază de sprijinul principalelor grupuri politice din Parlament. Eurodeputata Zeljana Zovko a declarat că susține măsura până când vor fi clarificate condițiile noilor taxe vamale impuse de Statele Unite.

De asemenea, din partea Verzilor, Anna Cavazzini s-a pronunțat în favoarea suspendării, iar centriștii din grupul Renew, prin vocea Karin Karlsbro, au transmis că acordul nu poate fi votat înainte de evaluarea impactului deciziei Curții Supreme.

Comisia pentru comerț internațional urma să analizeze marți aplicarea acordului, înainte ca acesta să fie supus votului în plen, programat pentru luna martie. Totuși, procedura este din nou pusă în așteptare din cauza incertitudinilor politice și juridice.

Nu este pentru prima dată când acest dosar este blocat. În luna ianuarie, Parlamentul suspendase deja procesul, în urma declarațiilor lui Donald Trump privind posibila anexare a Groenlandei. Demersurile au fost reluate ulterior, după ce liderul american a renunțat la aceste intenții.