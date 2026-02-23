Jandarm de 40 de ani mort la datorie
Jandarm mort după ce s-a prăbușit brusc
Un jandarm de 40 de ani a murit în timpul serviciului. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul cade din picioare dintr-o dată. Până în acest moment nu este cunoscută cauza exactă a decesului. Atenție urmează informații cu un puternic impact emoțional, ce pot afecta în special minorii!
În urma tragediei, sindicaliștii au postat pe rețelele sociale un mesaj tranșant pentru actuala conducere.
Reprezentanții SNPPC au scris: "Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toata cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amanate! Si Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli in legătură cu serviciul! Peste 10 politisti sau militari mor pe luna", au transmis sindicaliștii.
Citește și:
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 20:12 - Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News