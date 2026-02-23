Furtună de zăpadă istorică în New York: circulație interzisă, școli închise și mii de zboruri anulate

Sursă: realitatea.net

New Yorkul se află sub stare de urgență după ce o furtună fără precedent în ultimul deceniu a determinat autoritățile să limiteze deplasările, să închidă școlile și să anuleze mii de zboruri în nord-estul Statelor Unite.

Lovită de o violentă furtună de zăpadă, New Yorkul este paralizat: autoritățile au interzis circulația în cel mai populat oraș din Statele Unite și au mobilizat resurse importante pentru a face față perturbărilor majore, transmite France Presse.

„Orașul New York nu a mai cunoscut o furtună de această amploare în ultimul deceniu”, a avertizat primarul Zohran Mamdani într-o conferință de presă de duminică, înainte de viscolul care a provocat deja mii de anulări de zboruri și întreruperi importante de curent electric în toată partea de nord-est a Statelor Unite.

Au fost emise alerte meteorologice de viscol în regiuni cu o populație totală de 40 de milioane de locuitori, dar îngrijorarea este deosebit de mare în New York, unde se așteaptă până la 70 de centimetri de zăpadă în următoarele ore, cu rafale de vânt înghețat de până la 80 km/h.

Metropola cu opt milioane de locuitori, deja acoperită de un strat subțire de zăpadă duminică seara, a decretat starea de urgență și o interdicție de circulație, care a intrat în vigoare duminică la ora 21:00 (luni, ora 04:00 în România) și va fi valabilă până luni la prânz (ora 19:00 în România).

Aceasta se aplică majorității mijloacelor de transport, de la mașini personale la vehicule comerciale și biciclete electrice. Nu se aplică lucrătorilor esențiali și locuitorilor care trebuie să se deplaseze pentru urgențe.

Școlile vor rămâne închise luni, inclusiv pentru învățământul la distanță, o premieră în șapte ani.

În total, în statul New York, sunt mobilizate mii de utilaje de deszăpezire, precum și o sută de membri ai Gărzii Naționale. Metropola New York nu va fi singura afectată, o mare parte a coastei de nord-est fiind în alertă.