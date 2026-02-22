SURSE Văduva lui Gabriel Cotabiță, administrator la un salon de masaj unde se practica prostituția

Sursă: realitatea.net

O amplă anchetă de proxenetism a scos la iveală detalii surprinzătoare despre modul în care funcționau două cunoscute saloane de masaj erotic din București, VIP Zone și Mistic Masaj. Sâmbătă, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au descins în nouă locații din București și Ilfov, vizând o rețea care, sub aparența unor servicii legale de relaxare, ar fi înlesnit practicarea prostituției începând cu primăvara anului trecut.

Printre persoanele vizate de anchetatori se numără și Alina Cotabiță, văduva regretatului artist Gabriel Cotabiță, despre care există suspiciuni că deținea un rol cheie în structura afacerii. Aceasta s-ar fi ocupat de componenta digitală a activității, fiind responsabilă cu administrarea site-urilor celor două locații și cu promovarea intensă a tinerelor pe platforme precum TikTok sau site-uri de profil, pentru a atrage clienți și a asigura vizibilitatea saloanelor din zonele Kogălniceanu și Benjamin Franklin.

În urma perchezițiilor, la care au participat și echipaje canine, polițiștii au ridicat probe concludente, de la materiale folosite în timpul serviciilor sexuale, până la un arsenal electronic format din laptopuri, tablete și telefoane. Impactul financiar al afacerii este confirmat de sumele impresionante descoperite la domiciliile suspecților: aproximativ 370.000 de lei, peste 86.000 de euro, 15.000 de dolari și 3.000 de lire sterline, bani ce ar proveni din exploatarea tinerelor.

Dintre cele nouă persoane conduse la audieri, opt au fost deja reținute pentru 24 de ore și prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cercetările, desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, continuă să analizeze modul în care administratorii și angajații au disimulat activitățile de proxenetism în formă continuată în spatele unor firme ce păreau să respecte normele legale.



