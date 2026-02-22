CNAB: Traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor
Trafic aerian Aeroport Otopeni
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, a anunțat, duminică dimineața, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
Potrivit sursei citate, aeronavele aterizează și decolează în siguranță. Nicio cursă nu este anulată și nici nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București.
'Pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene. Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menținerea suprafețelor de mișcare în condiții optime de operare', au transmis reprezentanții CNAB.
AGERPRES
Citește și:
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 20:12 - Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News