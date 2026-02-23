Ceremonie la Moscova: Putin decorează soldați, pe fondul controverselor din războiul cu Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a decorat luni mai mulți militari implicați în conflictul din Ucraina, în cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin, cu prilejul Zilei apărătorului patriei.

În discursul susținut cu această ocazie, liderul de la Moscova a făcut referire exclusiv la așa-numita „operațiune militară specială”, evitând să menționeze direct țara vecină invadată. El a felicitat militarii pentru activitatea lor și pentru primirea distincțiilor de stat.

„Vă transmit încă o dată felicitările mele pentru această sărbătoare și pentru aceste înalte decorații”, a declarat Putin, citat de agenția oficială TASS.

După înmânarea medaliilor, președintele rus a ridicat un toast în onoarea ofițerilor și le-a cerut să dea dovadă de responsabilitate față de subordonați, subliniind rolul acestora în protejarea vieții militarilor din subordine.

Putin a reiterat, totodată, mesajul potrivit căruia Rusia ar lupta pentru viitorul său, pentru independență și pentru apărarea valorilor naționale, reluând discursul despre o țară aflată sub presiunea unor presupusi adversari externi.

În cadrul ceremoniei, nouă militari care au participat la luptele din Ucraina au primit distincția „Steaua de Aur”, fiind declarați eroi ai Rusiei, iar alți doi membri ai forțelor antiaeriene au fost recompensați cu Ordinul pentru Vitejie, pentru rolul lor în respingerea atacurilor cu drone.

Conform tradiției, după eveniment, Putin și militarii decorați au depus o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, situat lângă zidul Kremlinului, și au păstrat un moment de reculegere.

Ceremonia a inclus și defilarea gărzii de onoare, iar liderul de la Kremlin a purtat discuții informale cu militarii prezenți, reafirmând sprijinul conducerii pentru forțele armate.

Evenimentul a avut loc în contextul în care, pe front și în spațiul public internațional, continuă să apară acuzații privind crime de război, tortură și posibile acte de genocid comise în timpul conflictului.