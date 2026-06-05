Spitalul Judeţean Constanța a activat Planul Alb, după explozia dronei din port

Sursă: realitatea.net

A fost chemat tot personalul aflat în localitate.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa a activat Planul Alb şi a pus în aplicare procedurile specifice, după ce o dronă a explodat, vineri, 5 iunie, în Port.

Conform reprezentanţilor Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, după producerea incidentului, spitalul a activat Planul Alb şi a pus în aplicare procedurile specifice pentru gestionarea situaţiei, prin mobilizarea personalului medical şi a resurselor necesare.

A fost chemat tot personalul aflat în localitate

Potrivit SCJU Constanţa, pe lângă cei prezenţi în unitate la acest moment, a fost chemat de la domiciliu întreg personalul aflat în localitate - medici, asistenţi, personal auxiliar.

O dronă maritimă care a fost descoperită în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30. Nu au fost înregistrate victime, a informat Ministerul Apărării Naţionale.