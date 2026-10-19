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Șoferul microbuzului implicat în accidentul din județul Constanța avea permisul suspendat. Ce spune Poliția

Accident DN22

Accident DN22

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Scris deDana Bărăgan
Publicat19 oct. 2026, 12:42
SursăRealitatea.Net

Șoferul autoutilitarei implicate în accidentul rutier produs luni dimineață pe DN 22, în apropiere de localitatea Lumina din județul Constanța, avea suspendat dreptul de a conduce. Din primele informații, bărbatul, un cetățean din Sri Lanka în vârstă de 35 de ani, a pătruns pe contrasens într-o curbă și a intrat în coliziune cu un autoturism. Nouă persoane au fost rănite.

Cum s-a produs accidentul de pe DN 22

Conform primelor cercetări efectuate la fața locului, microbuzul se deplasa dinspre Constanța către Tulcea. Într-o curbă la dreapta, șoferul ar fi pierdut controlul direcției și ar fi intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit cu autoturismul care circula din sens opus.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat, de 35 de ani, cetăţean din Sri Lanka, a condus o autoutilitară pe DN 22, dinspre Constanţa către Tulcea, iar la un moment dat, într-o curbă la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 22 de ani, care se deplasa din contrasens. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a unui bărbat, de 45 de ani, vătămarea corporală a conducătorului auto şi a altor 6 bărbaţi, toţi din Sri Lanka, precum şi vătămarea corporală a şoferiţei

— au declarat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Șoferul microbuzului avea dreptul de a conduce suspendat

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul microbuzului avea suspendat dreptul de a conduce vehicule în perioada în care s-a produs accidentul.

În total, nouă persoane au fost rănite, dintre care șapte sunt cetățeni din Sri Lanka. Unul dintre răniți, un bărbat de 45 de ani, a suferit leziuni grave. Potrivit informațiilor inițiale, una dintre victime era inconștientă.

Traficul rutier pe DN 22, între Năvodari și Lumina, a fost blocat pe ambele sensuri în urma accidentului. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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