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Actualitate· 1 min citire
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din județul Constanța avea permisul suspendat. Ce spune Poliția
Accident DN22
Publicat19 oct. 2026, 12:42
SursăRealitatea.Net
Șoferul autoutilitarei implicate în accidentul rutier produs luni dimineață pe DN 22, în apropiere de localitatea Lumina din județul Constanța, avea suspendat dreptul de a conduce. Din primele informații, bărbatul, un cetățean din Sri Lanka în vârstă de 35 de ani, a pătruns pe contrasens într-o curbă și a intrat în coliziune cu un autoturism. Nouă persoane au fost rănite.
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