Sfânta Lumină de la Ierusalim ajunge sâmbătă seara și în România

Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă seara, cu avionul și va fi oferită reprezentanților bisericiilor din țară la Aeroportul Internațional "Henri Coandă".

În jurul orei 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinții Împărați Constantin și Elena" de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, transmite Biroul de presă al Patriarhiei Române.



Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Patriarhul Daniel în anul 2009.



Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30, când deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care, în primele minute, nu frige.