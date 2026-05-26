Live TikTok
Actualitate· 1 min citire

Procurorii constanțeni arestați pentru trafic de influență, aduși din nou la Parchetul General - VIDEO

26 mai 2026, 10:09
Procurorii Ștefan Gigi Valentin și Teodor Niță

Procurorii Ștefan Gigi Valentin și Teodor Niță

Realitatea de ConstantaArticol scris de Realitatea de Constanta
Sursă: realitatea.net

Procurorii constănțeni Ștefan Gigi Valentin și Teodor Niță, arestați preventiv sub suspiciunea de trafic de influență, au fost aduși marți din nou la Parchetul General, pentru continuarea activităților de urmărire penală în dosarul în care sunt cercetați.

Potrivit Realitatea Plus, cei doi ar urma să participe la noi proceduri privind administrarea probatoriului, inclusiv verificarea și valorificarea materialelor ridicate în urma perchezițiilor.

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea preventivă pe 30 de zile a celor doi procurori.

Ștefan Gigi Valentin este acuzat de mai multe acte de trafic de influență, pe care le-ar fi comis în exercitarea funcției. În cazul lui Teodor Niță, acuzațiile vizează presupusa intervenție în contextul controlului ISU Constanța la restaurantul Samos Greek Taverna.

Cei doi magistrați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

Citește și:

Mai multe articole despre

procurori, Constanța, arestați, trafic de influenta

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe