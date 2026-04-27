Se strică vremea chiar de 1 Mai: frig, ploi și temperaturi sub normal în toată țara

După câteva zile cu temperaturi mai blânde, vremea se schimbă radical în România. Începând de luni, un val de aer rece va aduce o scădere accentuată a temperaturilor, iar instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei Administrația Națională de Meteorologie.

Luni: răcirea se resimte mai ales în sud, în timp ce în restul țării valorile termice nu se modifică semnificativ. Cerul rămâne în mare parte senin, însă vântul va avea unele intensificări în est și sud-est, precum și la munte.

Temperaturile maxime vor varia între 11 și 19 grade, iar minimele pot coborî până la -7 grade în depresiuni. În nord și centru, dar izolat și în alte zone, sunt condiții de brumă. În București, se vor înregistra 17–19 grade ziua și 4–7 grade noaptea.

Marți: valorile termice cresc ușor și se apropie de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, deși în nord și nord-est rămân mai scăzute. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe la munte, iar pe timpul nopții precipitațiile se extind în sud.

La altitudini de peste 2.000 de metri sunt posibile precipitații mixte. Maximele vor fi între 14 și 22 de grade, iar minimele între -1 și 9 grade. În Capitală, vremea devine mai plăcută, cu aproximativ 20 de grade.

Miercuri: temperaturile scad din nou și ajung sub mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor afecta în special sudul și estul, dar și local centrul țării.

La munte sunt așteptate precipitații mixte. Maximele vor fi între 10 și 18 grade. În București, ziua va fi răcoroasă, cu doar 13–14 grade și ploi temporare.

Joi și minivacanța de 1 Mai: vremea rămâne rece și instabilă. Joi sunt prognozate ploi în mai multe regiuni, iar la munte vor continua episoadele de lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime vor coborî până la 7–17 grade, iar minimele pot ajunge la -4 grade în zonele mai reci. În Capitală, ziua de joi aduce doar în jur de 10 grade.

Pentru perioada 1–4 mai, meteorologii estimează temperaturi sub normalul perioadei în toată țara, cu ploi temporare mai ales în regiunile din afara arcului carpatic și condiții de precipitații mixte la munte.