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Aproape 2 milioane de euro cash găsiţi acasă la Cristian Pomohaci

4 iun. 2026, 14:51
Actualizat: 4 iun. 2026, 14:51
Percheziții Cristian Pomohaci

Percheziții Cristian Pomohaci

Realitatea de ConstantaArticol scris de Realitatea de Constanta
Sursă: realitatea.net

Anchetatorii au ridicat sume importante de bani în urma perchezițiilor desfășurate miercuri la locuințele fostului preot Cristian Pomohaci, cercetat într-un dosar care vizează infracțiuni grave asupra unui minor.

În urma descinderilor au fost găsite și ridicate peste 9,2 milioane de lei, în diferite valute.

Printre sumele descoperite se numără aproape 8 milioane de lei, peste 239.000 de euro, dar și lire sterline, dolari canadieni, dolari americani, forinți, franci elvețieni și șecheli israelieni.

Potrivit unor surse din anchetă, valoarea totală a banilor ridicați de anchetatori depășește echivalentul a 1,85 milioane de euro.

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