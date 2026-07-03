Advertising
Actualitate· 2 min citire
RO-ALERT în Constanța. Un copil de 9 ani este căutat de polițiști după ce a plecat de acasă
Copil dispărut în Constanța
Publicat3 iul. 2026, 08:25
Sursărealitatea.net
Autoritățile din județul Constanța au emis un mesaj RO-ALERT după dispariția unui copil în vârstă de 9 ani. Polițiștii desfășoară căutări pentru găsirea lui Stănescu Ianis, care a plecat voluntar de la domiciliu în noaptea de 1 spre 2 iulie 2026 și nu a mai revenit.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:21Circulația pe Transalpina, în zona Barajului Tău, reluată pe ambele sensuri
- 08:11Furtună violentă în Brașov: apele au făcut prăpăd în tot orașul. Inundații din Centru până la periferie – VIDEO
- 07:48Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pierde finanțarea prin PNRR: care este motivul
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News