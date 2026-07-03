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Actualitate· 2 min citire

RO-ALERT în Constanța. Un copil de 9 ani este căutat de polițiști după ce a plecat de acasă

Copil dispărut în Constanța

Copil dispărut în Constanța

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 08:25
Sursărealitatea.net

Autoritățile din județul Constanța au emis un mesaj RO-ALERT după dispariția unui copil în vârstă de 9 ani. Polițiștii desfășoară căutări pentru găsirea lui Stănescu Ianis, care a plecat voluntar de la domiciliu în noaptea de 1 spre 2 iulie 2026 și nu a mai revenit.

Oamenii legii fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea contribui la localizarea minorului.

Mesaj RO-ALERT pentru găsirea copilului dispărut

Pentru a crește șansele de identificare a băiatului, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT către locuitorii din zonă.

Potrivit informațiilor oficiale, copilul ar fi plecat într-o direcție necunoscută, iar de atunci familia nu a mai reușit să ia legătura cu el.

Polițiștii desfășoară verificări și activități specifice pentru depistarea minorului, în timp ce toate informațiile primite de la populație sunt analizate cu prioritate.

Semnalmentele copilului dispărut

La momentul dispariției, Stănescu Ianis era îmbrăcat cu:

tricou portocaliu;

șort negru.

Conform datelor transmise de autorități, copilul are aproximativ 1,20 metri înălțime, cântărește în jur de 50 de kilograme și are părul negru, tuns scurt.

Aceste semnalmente au fost incluse și în mesajul RO-ALERT transmis populației.

Poliția solicită sprijinul cetățenilor

Polițiștii îi roagă pe toți cei care l-au văzut pe copil sau dețin informații ce pot ajuta la găsirea lui să contacteze de urgență autoritățile.

Orice detaliu, indiferent cât de puțin important ar putea părea, poate contribui la localizarea minorului.

Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să sune imediat la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

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