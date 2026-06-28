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Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, anunță că va demisiona și va convoca alegeri anticipate
Aleksandar Vucic / foto: Profimedia
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat sâmbătă că va demisiona în următoarele săptămâni și că vor fi organizate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Demisia vine după un an și jumătate de proteste care au dominat țara.
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