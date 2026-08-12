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Economie· 1 min citire

Carburanții continuă să se scumpească. Cât costă benzina și motorina astăzi

Scumpiri carburanți/ Arhivă foto

Scumpiri carburanți/ Arhivă foto

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat12 aug. 2026, 10:29
SursăRealitatea.Net

Benzina și motorina s-au scumpit miercuri în toate marile lanțuri de distribuție din România, după ce OMV Petrom majorase prețurile cu o zi înainte. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la motorină, unde prețul a urcat cu până la 20 de bani pe litru

După mai multe zile de ieftiniri, OMV Petrom a majorat marți prețul benzinei cu 15 bani pe litru, iar pe cel al motorinei cu 20 de bani pe litru, potrivit Economica.net.

Miercuri, prețurile au crescut și în celelalte mari rețele de distribuție din România. La benzină, Rompetrol a aplicat o majorare de 10 bani pe litru, în timp ce MOL, Petrom, Lukoil și SOCAR au scumpit carburantul cu 15 bani pe litru.

În cazul motorinei, prețul a crescut cu 20 de bani pe litru la Rompetrol, OMV Petrom, MOL și SOCAR. La Lukoil, majorarea a fost de 15 bani pe litru. Astfel, în București, cel mai mic preț pentru benzină era la Rompetrol – 9,42 lei/litru, iar pentru motorină, la Petrom – 10,67 lei/litru.

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