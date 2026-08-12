Criza energiei lovește direct în magazine: pene de curent, alimente ținute la căldură și pierderi pentru micii antreprenori

Publicat 12 aug. 2026, 08:48 Sursă Realitatea PLUS

Situația este critică în tot mai multe zone din țară care au rămas fără energie electrică! Un antreprenor a ajuns în pragul disperării după ce alimentele congelate din magazinul său au început să se dezghețe. Bărbatul spune că va suferi pierderi semnificative și că statul nu face nimic pentru a-l sprijini. În schimb, guvernul cere ca oamenii să facă economie la energie, conform Realitatea PLUS.

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