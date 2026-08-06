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Actualitate· 2 min citire
Loto 6/49, 6 august 2026. Numerele câștigătoare au fost anunțate. Miza depășește 9 milioane de euro
Loto
Joi, 6 august 2026, Loteria Română a organizat o nouă rundă de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
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