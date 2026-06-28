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Actualitate· 1 min citire
Incendiu puternic în portul Agigea. A fost emis mesaj Ro-Alert
incendiu Agigea
Un incendiu a izbucnit duminică dimineaţă, la un depozit de fier vechi din Portul Agigea. Locuitorii din zonă au fost avertizaţi prin mesaj RO-Alert cu privire la degajări mari de fum, informează news.ro.
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