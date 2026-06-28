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Incendiu puternic în portul Agigea. A fost emis mesaj Ro-Alert

incendiu Agigea

incendiu Agigea

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 08:53

Un incendiu a izbucnit duminică dimineaţă, la un depozit de fier vechi din Portul Agigea. Locuitorii din zonă au fost avertizaţi prin mesaj RO-Alert cu privire la degajări mari de fum, informează news.ro.

”Incendiu gunoi si fier vechi in port Agigea, Poarta 10. La ora 6:55 a fost transmis mesaj tip Ro-Alert pentru degajari de fum in zona localităţii Agigea!”, a transmis ISU Dobrogea.

Conform reprezentanţilor ISUnu sunt victime şi nu se impun evacuări.

Din cadrul ISU Constanţa intervin 4 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoplatformă, o ambulanţă SMURD B, iar din cadrul unui operator privat, o autospecială de stingere.

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