Efectele războiului din Marea Neagră pot ajunge în magazinele din România. De ce sunt amenințate exporturile

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 oct. 2026, 19:44

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră pot avea consecințe economice și pentru România, prin creșterea costurilor de transport și asigurare, dar și prin posibile întârzieri în livrarea mărfurilor.

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