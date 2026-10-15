Efectele războiului din Marea Neagră pot ajunge în magazinele din România. De ce sunt amenințate exporturile

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră pot avea consecințe economice și pentru România, prin creșterea costurilor de transport și asigurare, dar și prin posibile întârzieri în livrarea mărfurilor.
Efectele s-ar putea reflecta în prețurile cerealelor, materiilor prime și ale unor produse din magazine, dacă incidentele continuă și riscurile pentru navigație se accentuează.
Costurile transportului maritim ar putea crește
Marea Neagră este o rută importantă pentru comerțul cu cereale, petrol și produse rafinate. Intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale și infrastructurii portuare ridică nivelul de risc pentru companiile de transport și pentru asigurători.
În aceste condiții, transportatorii pot ajunge să plătească prime de asigurare mai mari sau să solicite tarife suplimentare pentru cursele din regiune. Costurile suplimentare se pot transmite de-a lungul lanțului comercial, de la producători și exportatori până la distribuitori și consumatori.
Portul Constanța poate avea atât de câștigat, cât și de pierdut
Portul Constanța joacă un rol important în transportul cerealelor românești și al mărfurilor provenite din Ucraina. Dacă unele fluxuri comerciale sunt redirecționate din cauza problemelor de securitate din alte zone ale Mării Negre, portul românesc ar putea primi temporar volume suplimentare.
Pe de altă parte, dacă insecuritatea persistă, costurile mai mari și incertitudinea privind transporturile pot afecta competitivitatea portului și pot determina operatorii să caute rute alternative.
Cum ar putea ajunge efectele în magazine
Scumpirea transportului maritim nu înseamnă automat creșteri imediate ale prețurilor la raft. Impactul depinde de durata perturbărilor, de costurile suplimentare suportate de companii și de măsura în care acestea sunt transferate către cumpărători.
Cerealele și materiile prime sunt printre produsele pentru care transportul are un rol important în costul final. Dacă livrările sunt întârziate sau cheltuielile logistice cresc pe termen mai lung, presiunile s-ar putea resimți și în prețurile unor alimente sau produse care folosesc aceste materii prime.
Evoluția depinde de amploarea incidentelor
Atacurile asupra navelor comerciale pot perturba fluxurile de mărfuri și pot amplifica volatilitatea piețelor internaționale. În același timp, efectele asupra economiei românești nu sunt uniforme și depind de tipul mărfurilor transportate, de rutele folosite și de durata riscurilor de securitate.
Dacă incidentele rămân limitate, impactul poate fi temporar. În cazul în care atacurile se intensifică și afectează constant navigația, costurile suplimentare ar putea deveni o problemă mai amplă pentru exportatori, transportatori și consumatori.