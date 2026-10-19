Dunărea a coborât sub pragul critic la Cernavodă. Autoritățile reduc traficul pe Canalul Dunăre–Marea Neagră

Nivelul Dunării la Cernavodă a coborât sub pragul operațional de -262 de centimetri timp de trei zile consecutive, în perioada 17–19 octombrie 2026, punând presiune asupra condițiilor de captare a apei necesare sistemelor de răcire ale centralei nucleare.
Pentru a menține nivelul apei în zona de captare, autoritățile au decis să reducă transporturile pe Canalul Dunăre–Marea Neagră și să permită trecerea prin ecluze doar a transporturilor considerate esențiale.
Dunărea a atins noi minime la Cernavodă
Măsurătorile efectuate în zona Cernavodă indică o scădere accentuată a nivelului fluviului. Sâmbătă, cota a ajuns la -262 de centimetri, duminică a coborât la -266 de centimetri, iar luni a atins -268 de centimetri.
Pragul de -262 de centimetri este important pentru funcționarea sistemelor care asigură captarea apei necesare răcirii centralei nucleare. Depășirea în sens negativ a acestei limite indică un risc operațional care impune măsuri suplimentare pentru menținerea alimentării cu apă.
Prognozele hidrologice nu indică o revenire rapidă. Pentru următoarele cinci zile sunt estimate cote cuprinse între -263 și -268 de centimetri.
Trafic limitat pe Canalul Dunăre–Marea Neagră
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat reducerea fluxului de transport pe canal, astfel încât în zona Cernavodă să fie păstrat nivelul necesar captării apei pentru sistemele de răcire ale centralei.
În aceste condiții, ecluzele vor fi deschise numai pentru transporturile considerate esențiale. Măsura urmărește să limiteze variațiile nivelului apei și să asigure condițiile necesare funcționării sistemelor de răcire.
Potrivit autorităților, prognozele indică o posibilă creștere ușoară a nivelului Dunării după 23 octombrie. Până atunci, restricțiile de trafic sunt folosite pentru gestionarea resurselor de apă disponibile.
Ce se întâmplă cu reactoarele de la Cernavodă
Unitățile 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă se află în stare de oprire sigură. Compania Nuclearelectrica a precizat că situația hidrologică nu pune în pericol securitatea nucleară și că instalația dispune de sisteme de răcire multiple, concepute să funcționeze în condiții diferite.
Aceste sisteme, împreună cu procedurile specifice și măsurile luate de autorități, asigură menținerea funcțiilor de securitate nucleară în perioada în care reactoarele sunt oprite.
Reluarea funcționării va depinde de revenirea nivelului Dunării la valori care să permită operarea în condiții de siguranță. În prezent, principala problemă este menținerea condițiilor necesare pentru alimentarea cu apă a instalațiilor.
Autoritățile au intervenit pentru suplimentarea debitului
În zilele precedente, Administrația Națională „Apele Române” a dispus suplimentarea temporară a debitului Dunării cu 20 de metri cubi pe secundă, prin evacuări controlate din acumularea Iezer, în perioada 10–18 octombrie.
Autoritățile au anunțat și lucrări pentru direcționarea apei către zona de captare a pompelor de răcire. Aceste intervenții urmăresc să reducă riscurile generate de scăderea cotelor fluviului.
Evoluția nivelului Dunării în următoarele zile va conta atât pentru gestionarea traficului naval, cât și pentru stabilirea condițiilor în care centrala de la Cernavodă va putea reveni la funcționarea normală.