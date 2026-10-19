Dunărea a coborât sub pragul critic la Cernavodă. Autoritățile reduc traficul pe Canalul Dunăre–Marea Neagră

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 oct. 2026, 16:09

Nivelul Dunării la Cernavodă a coborât sub pragul operațional de -262 de centimetri timp de trei zile consecutive, în perioada 17–19 octombrie 2026, punând presiune asupra condițiilor de captare a apei necesare sistemelor de răcire ale centralei nucleare.

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