Advertising
Actualitate· 2 min citire
Circulația pe Transalpina, în zona Barajului Tău, reluată pe ambele sensuri
Circulația pe Transalpina s-a reluat / Alba24
Publicat3 iul. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
Soferii sunt îndemnați să conducă prudent.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:25RO-ALERT în Constanța. Un copil de 9 ani este căutat de polițiști după ce a plecat de acasă
- 08:11Furtună violentă în Brașov: apele au făcut prăpăd în tot orașul. Inundații din Centru până la periferie – VIDEO
- 07:48Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pierde finanțarea prin PNRR: care este motivul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News