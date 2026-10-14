Bulgaria cere ajutorul României și Turciei pentru protejarea navigației în Marea Neagră. Atacurile pun în pericol echipajele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 oct. 2026, 17:17

Bulgaria va colabora cu România și Turcia pentru obținerea unui moratoriu asupra atacurilor care vizează navele comerciale din Marea Neagră, după ce patru ambarcațiuni civile au fost avariate sau scufundate în ultimele două săptămâni.

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