Bulgaria cere ajutorul României și Turciei pentru protejarea navigației în Marea Neagră. Atacurile pun în pericol echipajele

Bulgaria va colabora cu România și Turcia pentru obținerea unui moratoriu asupra atacurilor care vizează navele comerciale din Marea Neagră, după ce patru ambarcațiuni civile au fost avariate sau scufundate în ultimele două săptămâni.
Ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova-Chamova, a anunțat miercuri, la Berlin, că inițiativa va fi promovată împreună cu partenerii europeni, pentru protejarea echipajelor și asigurarea libertății de navigație.
Bulgaria cere oprirea atacurilor asupra navelor comerciale
Oficialul bulgar a declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul german de Externe, Johann Wadephul, că țara sa va insista pentru un moratoriu până când acesta va fi obținut.
Petrova-Chamova a avertizat că atacurile produse în apropierea apelor teritoriale bulgare pun în pericol stabilitatea regională, libertatea navigației și infrastructura maritimă esențială.
Ministrul a subliniat că protejarea echipajelor civile trebuie să fie o prioritate pentru statele europene și a pledat pentru reducerea tensiunilor din regiune.
Patru nave au fost avariate sau scufundate în două săptămâni
În ultimele zile, două nave comerciale au fost atacate în apropierea coastelor Bulgariei. Un cargou sub pavilion ucrainean a fost avariat, iar o altă navă comercială, sub pavilionul statului Saint Vincent și Grenadine, s-a scufundat. Cinci marinari au fost salvați, în timp ce alți 11 sunt dați dispăruți.
Cu aproximativ o săptămână înainte, un cargou turcesc fusese scufundat, iar o altă navă fusese avariată. În acel incident, doi membri ai echipajului au murit.
Autoritățile bulgare au cerut sprijinul partenerilor și aliaților pentru investigarea atacurilor. Până în prezent, nu există o concluzie definitivă care să stabilească cine se află în spatele tuturor incidentelor.
Bulgaria a solicitat sprijinul aliaților NATO
Ministrul bulgar de Externe a precizat că Sofia a informat deja aliații și a cerut ajutor pentru investigarea atacurilor. Autoritățile au strâns indicii de pe navele afectate, însă rezultatele verificărilor nu au stabilit definitiv originea atacurilor.
Bulgaria a invocat mecanismul de consultare prevăzut de articolul 4 al Tratatului NATO, care permite aliaților să discute situațiile în care securitatea unui stat membru este considerată amenințată.
În paralel, Sofia ia în calcul investiții în sisteme de apărare împotriva dronelor, însă ministrul a avertizat că asemenea capacități nu pot fi dezvoltate imediat.
Germania cere încetarea atacurilor
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a cerut oprirea atacurilor asupra navelor civile și a salutat demersul Bulgariei de a protesta pe lângă Rusia, prin convocarea ambasadoarei ruse la Sofia.
Oficialul german a susținut menținerea presiunii economice asupra Moscovei și a avertizat că insecuritatea din Marea Neagră afectează inclusiv transporturile și securitatea alimentară la nivel global.
În opinia sa, atacurile asupra transportului maritim pot avea consecințe dincolo de regiune, inclusiv asupra țărilor care depind de importurile de cereale.
Cine este responsabil pentru atacuri rămâne de stabilit
Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că nu există dovezi suficient de clare pentru a atribui cu certitudine atacurile Rusiei sau Ucrainei, deși, în opinia sa, unele indicii ar orienta investigația spre Rusia.
Anchetele sunt în desfășurare, iar Bulgaria încearcă să obțină sprijin regional și european pentru protejarea navigației comerciale.
Inițiativa unui moratoriu urmărește oprirea atacurilor asupra navelor civile și reducerea riscurilor pentru marinari. Deocamdată, nu a fost anunțat un acord final între statele riverane privind aplicarea unei asemenea măsuri.