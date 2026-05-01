Bărbat reținut la Hârșova după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției orașului Hârșova, județul Constanța, fiind cercetat într-un dosar penal pentru conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe DC 67, în localitatea Nistorești. Bărbatul a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un autoturism, deși avea dreptul de a conduce anulat. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, șoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Analizele au stabilit o alcoolemie de 2,05 mg/l alcool pur în sânge, valoare care confirmă consumul semnificativ de alcool înainte de urcarea la volan.

Verificările efectuate de polițiști au arătat și că bărbatul fusese condamnat în luna martie 2026 pentru o faptă similară, respectiv conducere sub influența băuturilor alcoolice. În urma probatoriului administrat, autoritățile au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.