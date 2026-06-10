Bacalaureat: Elevii din partea minorităților naționale susțin proba de evaluare a competențelor în limba maternă

Sursă: realitatea.net

Examenul național de Bacalaureat continuă miercuri cu proba B, dedicată evaluării competențelor de comunicare orală în limba maternă, susținută de elevii aparținând minorităților naționale. În paralel, evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (proba A) se desfășoară până la finalul zilei de miercuri.

Calendarul examenului prevede pentru zilele de joi și vineri desfășurarea probei C, care vizează evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Ulterior, între 15 și 17 iunie, candidații vor susține proba D, destinată evaluării competențelor digitale.

Potrivit Ministerului Educației, fiecare candidat este evaluat de doi profesori examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina la clasă și un alt profesor de aceeași specialitate din unitatea de învățământ. În situațiile în care această condiție nu poate fi respectată sau există incompatibilități, profesorii evaluatori sunt desemnați din alte unități școlare.

Rezultatele obținute la probele de competențe lingvistice – în limba română, limba maternă și o limbă străină – nu sunt exprimate prin note sau calificative de tip admis/respins. În schimb, candidații primesc un nivel de competență stabilit conform grilelor naționale și europene. Același sistem este aplicat și în cazul probei de competențe digitale, unde evaluarea se raportează la standardele europene recunoscute în domeniu.

Prima probă scrisă din cadrul examenului va avea loc pe 29 iunie și va fi dedicată disciplinei Limba și literatura română (proba E.a). Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului (E.c), iar pe 2 iulie candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării (E.d). Elevii aparținând minorităților naționale vor încheia seria probelor scrise pe 3 iulie, când vor susține examenul la Limba și literatura maternă (E.b).

Ministerul Educației estimează că peste 130.000 de absolvenți de liceu, atât din promoția curentă, cât și din seriile anterioare, vor participa la prima sesiune a Bacalaureatului. Aceștia pot susține toate probele sau doar pe cele nepromovate în sesiunile precedente și recunoscute conform reglementărilor în vigoare.

Rezultatele inițiale ale probelor scrise vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea consulta lucrările și depune eventuale contestații. Procedura de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și pe 8 și 9 iulie.

Rezultatele finale ale examenului, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie.