Avertizare hidrologică: risc de INUNDAȚII în cinci județe, luni și marți
Hidrologii au emis, duminică, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă luni și marți pe râuri din cinci județe.
Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 5 ianuarie, ora 6:00 - 6 ianuarie, ora 12:00, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Bega - bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (județele: Timiș și Arad), Timiș - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniș - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moravița (județele: Caraș-Severin și Timiș), Caraș, Nera (județul Caraș-Severin), Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Cerna (județele: Mehedinți și Caraș-Severin) și Desnățui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (județele: Mehedinți și Dolj).
Atenționarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională 'Apele Române', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A. și Administrațiile Bazinale de Apă Banat și Jiu.
Citește și:
- 11:23 - Gigi Becali a rămas fără permis în noaptea de Paște
- 10:54 - Prognoza meteo pentru următoarele zile. Cum va fi vreme după Paști
- 10:51 - Premierul Ilie Bolojan, mesaj după alegerile din Ungaria: Felicitări și apel la consolidare a parteneriatului strategic
- 09:28 - Trump, atac fără precedent la adresa Papei Leon
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News