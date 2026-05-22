Ministrul Sănătății, după moartea la școală a adolescentului din Bacău: „Nu apăr pe nimeni. Posibile greșeli, dacă s-a greșit vor fi sancțiuni”
Cseke Attila
Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a reacționat vineri în cazul care a șocat România: un adolescent de 15 ani a murit joi, după ce i s-a făcut rău în curtea unei școli din județul Bacău, iar ambulanța cu medic ar fi ajuns prea târziu la fața locului.
Attila a declarat că așteaptă finalizarea anchetei înainte de a trage concluzii, recunoscând totuși existența unor „posibile erori”.
„Interesul statului, al ministerului, al DSU este de a afla adevărul. Am fost primii care au reacționat și am trimis oameni să verifice ce s-a întâmplat. Nu avem acces la toate datele acum. Datele de la 112 trebuie verificate, ce a zis dispecerul etc. Avem date preliminare, posibile probleme, erori, greșeli, dar nu vreau acum să spun mai mult”, a declarat Cseke Attila.
Ministrul a precizat că, în momentul în care a fost efectuat apelul la 112, exista disponibil un echipaj medical cu medic, care putea fi alocat pentru copil.
„Nu apăr pe nimeni, dar specialiștii să zică cine ce a greșit. Exista echipaj medical cu medic când s-a făcut apelul. Se putea aloca pentru copil. Dacă s-a greșit vor fi sancțiuni, proceduri care se vor lansa în cod categoric. Colegii de la DSU analizează elementele. Cred că la începutul săptămânii putem să aflăm și să comunicăm ce s-a întâmplat”, a adăugat el.
Ce s-a întâmplat la școala din Parincea
Incidentul a avut loc joi, în curtea unei unități de învățământ din comuna Parincea, județul Bacău. Adolescentul de 15 ani s-a simțit rău în timp ce se afla alături de doi colegi, iar cadrele didactice au solicitat o ambulanță și au acordat primul ajutor până la sosirea acesteia.
Din cauza gravității situației, a fost solicitată și o a doua ambulanță, echipată cu medic. Martorii acuză însă că aceasta ar fi ajuns prea târziu la fața locului.
Conform concluziilor preliminare ale legiștilor care au efectuat necropsia, băiatul s-a înecat cu propria vomă: adolescentul a început să vomite în curtea școlii și s-a sufocat.
Anchetă penală deschisă
Poliția a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului și a circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Colegii de la DSU analizează în continuare toate elementele incidentului.
