Ana Maria Păcuraru, mesaj în presa străină după explozia dronei de la Constanța: „Românii sunt din ce în ce mai îngrijorați!

Descoperirea unei drone maritime în apropierea unei zone strategice din Portul Constanța a stârnit noi preocupări în România, atât în rândul autorităților, cât și al opiniei publice. Incidentul s-a produs în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), într-unul dintre cele mai importante puncte logistice de la Marea Neagră.

Ana Maria Păcuraru: „Portul Constanța - un centru cheie pentru lanțurile de aprovizionare ale aripii estice a NATO!”

Într-un interviu oferit site-ului fena.ba , din presa croată, jurnalista româncă Ana Maria Păcuraru de la Realitatea Plus subliniază că Portul Constanța este cel mai mare port românesc - și al UE - la Marea Neagră și un centru cheie pentru lanțurile de aprovizionare ale aripii estice a NATO și că este un incident extrem de grav.

„Aceste incidente creează o presiune serioasă asupra opiniei publice și a clasei politice din România. România se află deja într-un moment instituțional fragil - fără un guvern complet consolidat - ceea ce limitează viteza și forța răspunsului oficial”, spune Ana Maria Păcuraru.

„După atacul cu drona din Galați, România l-a expulzat pe consulul rus la Constanța - un semnal diplomatic puternic, dar totuși moderat. Deocamdată, Ministerul Afacerilor Externe nu a anunțat nicio măsură suplimentară după descoperirea de astăzi a unei drone în portul Constanța.

Românii sunt din ce în ce mai îngrijorați. Fiecare nou incident întărește percepția că teritoriul României nu mai este sigur, în ciuda faptului că este membru NATO. Acest lucru alimentează dezbaterea politică mai amplă despre cheltuielile pentru apărare, capacitățile de apărare aeriană și poziția strategică a României la Marea Neagră ”, a completat jurnalista Ana Maria Păcuraru.

În final, cunoscuta jurnalistă spune că răspunsul probabil al guvernului, deocamdată, va rămâne pe canale diplomatice - în coordonare cu aliații NATO și ambasada SUA - în loc de o escaladare unilaterală.

Ana Maria Păcuraru a discutat pe această temă și în presa din Ungaria , imediat după incident.



