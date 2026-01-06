30 de turiști au ajuns de pe munte direct la spital, în ultimele 24 de ore

Intervențiile Salvamont din ultimele 24 de ore s-au desfășurat în condiții de iarnă grea

Intervențiile Salvamont din ultimele 24 de ore s-au desfășurat în condiții de iarnă grea, cu ninsoare, vânt puternic și un risc ridicat de avalanșă în mai multe masive.

Dispeceratul Național Salvamont a primit zeci de apeluri de urgență în acest interval, iar echipele de salvatori au fost trimise în mai multe zone ale țării. Salvamont România a anunțat marți dimineață că a intervenit la 73 de solicitări, venite din 14 județe.

În total, 76 de persoane au fost recuperate, dintre care 30 au avut nevoie de transport la spital, cu ambulanțe SAJ, SMURD sau autospeciale Salvamont. Ceilalți turiști au primit îngrijiri la fața locului ori au fost preluați de familie sau prieteni.

Cele mai multe intervenții au fost în Maramureș, cu 16 apeluri. Au urmat Gorj și zona Predeal, cu câte șapte solicitări, iar la Lupeni au fost cinci.

Solicitări au venit și din alte zone montane: Alba, Neamț, Voineasa și Vatra Dornei au înregistrat câte patru apeluri, Bihor, Prahova și Mureș câte trei, iar în Brașov, Cluj, Sibiu și Suceava câte două. În Harghita a fost raportat un singur apel.

Pe lângă urgențe, dispeceratul Salvamont a primit și 58 de apeluri de informare de la turiști care, deși vremea era nefavorabilă, au cerut sfaturi și recomandări privind traseele montane.