Vreme rece, cu vânt puternic, în aproape toată țara

Sursă: realitatea.net

Meteorologii anunţă o zi rece astăzi, marcată de vânt în mare parte din ţară.

Sunt în vigoare mai multe avertizări în acest sens.

În aproape 3 sferturi din ţară este în vigoare un cod galben de vânt, valabil pentru Moldova, Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei şi Dobrogea.

Viteza rafalelor va ajunge la 50-70 de kilometri pe oră şi mai mult în zona montană. Acest cod va fi activ până diseară la ora 22.