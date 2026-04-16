Țigările electronice, vape-urile și dispozitivele de încălzit tutun ar putea fi interzise în spațiile publice închise

Sursă: realitatea.net

Proiect de lege depus în Parlament.

Deputata USR Diana Stoica și senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu au depus în Parlament un proiect de lege care propune interzicerea utilizării țigărilor electronice, vape-urilor și dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise. Inițiativa urmărește modificarea legislației actuale, care vizează doar fumatul produselor din tutun prin ardere, în timp ce restricțiile pentru aceste dispozitive se aplică momentan doar în mijloacele de transport în comun.

Printre co-inițiatori se numără și senatorul PSD Adrian Streinu-Cercel, medic de profesie, precum și senatoarea PNL Maria Gabriela Horga.

„Fumatul”, în fața unei noi redefiniri

Proiectul propune o nouă definiție a fumatului, astfel încât aceasta să includă și inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină sau alte substanțe destinate inhalării, cu excepția celor de uz medical.

„Efectele acestor produse sunt, însă, cel puțin la fel de nocive și, de aceea, este absolut necesar să aliniem legislația și să le menționăm explicit în definiția fumatului, pentru a elimina orice confuzie și pentru a proteja sănătatea celor care ajung să inhaleze pasiv aceste substanțe”, a declarat senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu, potrivit unui comunicat USR.

Argumente de sănătate publică

Deputata Diana Stoica a subliniat impactul asupra sănătății publice, amintind că România „este pe primul loc în Europa la morți evitabile” și că „nouă din zece cancere pulmonare sunt cauzate de fumat”.

„Fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit – țigări clasice, încălzite sau vape-uri – toate sunt nocive”, a spus aceasta, precizând că proiectul vine și în urma unei petiții semnate de peste 64.000 de români.

„Copiii noștri au dreptul să respire aer curat când merg la mall, la restaurant sau în taxi. Nu trebuie să fie obligați să inhaleze aceste substanțe chimice”, a adăugat deputata.

Modificări legislative și susținerea comunității medicale

Propunerea modifică Legea nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, iar odată extinsă definiția fumatului, interdicția s-ar aplica tuturor spațiilor publice închise, inclusiv la locul de muncă și în transportul public.

Inițiatorii invocă și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, care avertizează că aerosolii „second-hand” proveniți din țigările electronice pot crește nivelul particulelor fine în aerul din spațiile închise. De asemenea, studiile europene citate indică o deteriorare a calității aerului și apariția unor simptome iritative la persoanele expuse.

În plan național, Societatea Română de Pneumologie și Societatea Română de Cardiologie atrag atenția că prezentarea țigărilor electronice drept „alternativă sănătoasă” este eronată, subliniind riscuri importante, mai ales în rândul adolescenților.