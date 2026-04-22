Echipele ELCEN efectuează o analiză tehnică detaliată pentru identificarea cauzelor producerii incendiului de la CET Vest

ELCEN a anunțat, miercuri, că echipeje sale continuă evaluarea echipamentelor după incendiul de la CET Bucureşti Vest şi a demarat o analiză tehnică detaliată pentru identificarea cauzelor incidentului.

”Echipele ELCEN desfăşoară în continuare activităţi complexe de evaluare tehnică a instalaţiilor afectate, în vederea stabilirii cu exactitate a stării echipamentelor şi a etapelor necesare de intervenţie”, anunţă compania.

În paralel, se desfăşoară analiza tehnică detaliată pentru identificarea cauzelor care au condus la producerea incidentului, pe baza tuturor datelor şi informaţiilor disponibile din exploatare.

”Sunt evaluate soluţiile tehnice necesare pentru readucerea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor în exploatare şi pentru menţinerea funcţionării sistemului de termoficare în configuraţia actuală, cu prioritate absolută pentru siguranţa operaţională şi continuitatea alimentării”, au mai transmis oficialii companiei.

Potrivit lor, procesul se desfăşoară coordonat, împreună cu toţi operatorii implicaţi în sistemul energetic, astfel încât orice decizie de operare sau intervenţie să fie fundamentată pe concluzii tehnice clare şi aplicată în condiţii de maximă siguranţă.

Două transformatoare au fost afectate în urma incendiului care a izbucnit, luni seară, la CET Vest din Bucureşti. Cauza incidentului a fost un defect electric apărut în staţia de 6 kV, anunţa anterior ELCEN.

Reprezentanţii Ministerului Energiei au precizat că, la momentul producerii incendiului, o singură staţie de 110 kV, IREMOAS, a rămas fără tensiune, însă alimentarea a fost restabilită rapid, fiind întrerupţi 7 MW pentru o perioadă de aproximativ 8 minute.

”Nu au fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul Bucureşti, funcţionarea sistemului fiind asigurată în parametri normali prin Sistemul Energetic Naţional, operat de Transelectrica. Din evaluările preliminare, incendiul a cuprins două transformatoare de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei, fără a afecta transformatoarele centralei cu ciclu combinat. Incendiul a fost lichidat în cursul nopţii, iar în prezent este în desfăşurare procedura de stabilire a intervenţiilor tehnice necesare pentru reluarea activităţii în condiţii de siguranţă”, arăta, marţi, Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.