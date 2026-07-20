Lider PSD, despre criza politică: ”Depășește disputa dintre partide. Scoate la iveală o vulnerabilitate majoră a arhitecturii constituționale”

Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Apărării, a declarat luni că actuala criză guvernamentală depășește cu mult disputa dintre partide, apreciind că aceasta evidențiază o „vulnerabilitate majoră” a arhitecturii constituționale a României, care trebuie corectată.
”România este, astăzi, țara nimănui”
”Confiscată pe persoană fizică, în fapt, de Ilie Bolojan, un premier demis de Parlament în urmă cu aproape trei luni, care continuă să exercite puterea folosindu-se de o vulnerabilitate a arhitecturii constituționale. De aproape trei luni, voința exprimată prin votul Parlamentului este lipsită de efectele sale politice depline prin prelungirea cu bună știință a unei situații care ar fi trebuit să fie doar excepțională. Nimic nu îi mai conferă legitimitatea politică de a decide pentru România. La fel cum nimic nu legitimează PNL și USR, partide clasate pe locurile 3 și 4 la alegerile parlamentare din 2024, să decidă astăzi în numele românilor”, a scris Mihai Fifor, luni, pe Facebook.
”Vorbim despre o criză de sistem și despre o vulnerabilitate gravă a arhitecturii constituționale”
Social-democratul a atenția că România se află într-o situație fără precedent după 1989.
”Nu mai vorbim doar despre o criză politică. Vorbim despre o criză de sistem, de legitimitate democratică și despre o vulnerabilitate gravă a arhitecturii constituționale a statului român. Țara este condusă de aproape trei luni de un premier demis de Parlament. Un executiv care și-a pierdut legitimitatea parlamentară continuă, totuși, să exercite aproape nestingherit întreaga putere executivă, să promoveze reforme structurale, să angajeze financiar statul român și să ia decizii care vor produce efecte ani sau chiar decenii. Legea salarizării este poate doar cel mai vizibil exemplu. La fel stau lucrurile în cazul marilor reforme asumate prin PNRR, al angajamentelor financiare pe termen lung sau al altor măsuri prezentate drept inevitabile ori strict tehnice”, a mai spus Fifor.
”Această situație este prelungită intenționat de PNL-USR”
Potrivit lui, sub pretextul continuității administrative sunt promovate politici publice care vor modela România mult după încetarea mandatului actualului Executiv.
”Tocmai aici rezidă gravitatea situației: un Guvern demis nu se limitează la gestionarea treburilor curente ale statului, ci continuă să influențeze în mod semnificativ direcția în care se îndreaptă România. Ilie Bolojan, blocând intenționat posibilitatea formării unui nou Guvern, continuă să exercite această putere folosindu-se de un mecanism constituțional conceput exclusiv pentru evitarea unui vid de autoritate până la instalarea unui nou Guvern. Un mecanism excepțional a fost practic transformat de Ilie Bolojan într-un mod de guvernare care, tehnic, nu mai are nimic de a face cu democrația. Mai grav este că această stare de excepție pare să se prelungească tocmai prin blocarea intenționată a revenirii la normalitatea constituțională, adică la învestirea unui Guvern care să beneficieze de încrederea Parlamentului. În loc ca toate energiile instituționale să fie orientate spre formarea rapidă a unui nou Executiv cu deplină legitimitate democratică, este evident că această situație excepțională este prelungită intenționat de PNL-USR tocmai pentru ca actualul Executiv să continue să exercite puterea”, transmis liderul PSD.
”Aici apare ruptura dintre legalitate și legitimitate”
Mihai Fifor a afirmat că, dacă un mecanism gândit pentru continuitatea administrativă ajunge să servească menținerii în exercițiul puterii a unui Executiv demis, atunci nu mai discutăm doar despre o vulnerabilitate constituțională, ci despre o situație care pune sub o presiune fără precedent principiul legitimității democratice.
”Aici apare ruptura dintre legalitate și legitimitate. Da, Constituția permite continuitatea administrativă. Dar legitimitatea politică a unui Guvern derivă din încrederea Parlamentului. În momentul în care această încredere este retrasă, Executivul ar trebui să manifeste maximă reținere instituțională și să se limiteze strict la administrarea curentă a statului'”, a subliniat el.
Totodată, deputatul PSD a adăugat că orice democrație consolidată există nu doar reguli scrise, ci și convenții constituționale.
”Un Guvern aflat într-o asemenea situație manifestă autocontinență instituțională. Evită marile reforme, evită angajamentele strategice și se limitează la administrarea treburilor curente ale statului. Nu pentru că legea îl obligă întotdeauna expres, ci pentru că aceasta este logica democratică a exercitării puterii. La noi se întâmplă contrariul. Puterea continuă să fie exercitată aproape în plenitudinea ei, ca și cum votul Parlamentului care a demis Guvernul nu ar mai produce consecințe politice reale. Aceasta este gravitatea momentului. Nu doar cine guvernează România, ci faptul că se creează un precedent extrem de periculos: acela că un Guvern poate continua să exercite puterea o perioadă îndelungată după ce și-a pierdut legitimitatea parlamentară, folosindu-se de o vulnerabilitate a arhitecturii constituționale”, a avertizat el.
”Actuala criză depășește cu mult disputa dintre partide”
În opinia fostului ministru, o Constituție trebuie să fie construită nu pentru oamenii aflați vremelnic la putere, ci pentru a împiedica orice transformare a unui mecanism excepțional într-un instrument de conservare a puterii.
”Dacă acceptăm ca această excepție să devină regulă, atunci însăși logica democrației parlamentare este pusă în discuție. Astăzi este vorba despre Ilie Bolojan. Mâine ar putea fi orice alt premier. (...) De aceea, actuala criză depășește cu mult disputa dintre partide. Ea scoate la iveală o vulnerabilitate majoră a arhitecturii constituționale a României, vulnerabilitate care trebuie corectată. Pentru că democrația nu înseamnă doar respectarea literei Constituției. Înseamnă, înainte de toate, respectarea spiritului ei: acela că puterea este exercitată numai de cei care beneficiază de legitimitatea conferită de Parlament și, în ultimă instanță, de votul cetățenilor”, a conchis Mihai Fifor.