Simona Halep (21 WTA) a învins-o pe Paula Badosa (2 WTA), scor 6-3, 6-1 și s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 de la Madrid.

Simona Halep a câștigat primul set al disputei cu Badosa, scor 6-3, la capătul a 43 de minute de joc. Tenisul prestat de româncă a fost încântător, nu doar eficient. La scorul de 3-3, 40-40, Simona a ridicat întreaga audiență în picioare, inclusiv pe gălăgioșii fani ai Paulei. Badosa, aflată în controlul punctului, a lovit cât de tare a putut cu un forehand spre dreapta lui Halep. Aflată la un metru în spatele liniei de fund, dubla campioană de Grand Slam a răspuns cu un forehand scurt, în cross.

”Mă simt foarte bine, am făcut un meci bun. Ea e foarte bună, e a doua jucătoare a lumii, dar eu am crezut că am șansa mea și am dat tot ce am mai bun. Totul e bine la Madrid, terenul, publicul, căruia vreau să-i mulțumesc. E o plăcere și o onoare să-l am pe Patrick în staff-ul meu. Am jucat bine, mă gândesc doar la cum să cresc și să devin mai bună,” a declarat Simona Halep dupa meci.

Pentru un loc în sferturi la Madrid, Simona Halep va juca împotriva câștigătoarei meciului Cori Gauff (16 WTA) – Yulia Putintseva (44 WTA), meci care se va disputa sâmbătă seară

Sursa: Realitatea de Constanta