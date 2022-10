Ucraina a ajuns în cea de-a 250-a zi de la debutul invaziei ruse, pe 24 februarie. Alerte de raid aerian au sunat, luni dimineață, în întreaga țară. Potrivit armatei ucrainene, mari porțiuni din teritoriul ucrainean sunt în stare de alertă, inclusiv regiunile Kiev, Harkov, Sumî, Zaporojie și Odesa.

Primarul Kievului Vitali Kliciko a cerut țărilor occidentale să trimită pături în Ucraina, având în vedere intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene înainte de sosirea iernii.

Unele zone din Kiev au rămas fără lumină și apă după atacurile rusești, anunță autoritățile locale, potrivit NEXTA.

Alarme aeriene în mare parte din Ucraina, în Kiev s-au auzit mai multe explozii.

Pe cerul capitalei Kievului s-au văzut mai multe fuioare fum, după ce au avut loc aproximativ 10 explozii, potrivit Reuters.Informația este confirmată și de The Kyiv independent, care vorbește de 7-8 explozii a căror cauză este încă necunoscută.

Trupele ucrainene au distrus două depozite rusești de muniție in districtele Bhtanka and Berislav.

Zeci de mii de persoane au participat duminică în capitala cehă, Praga, la o demonstraţie de susţinere a Ucrainei, organizată ca o contramanifestaţie faţă de recentele proteste antiguvernamentale comparabile ca participare şi care denunţau politica guvernului ceh de sprijin faţă de Kiev.

Trupele ruse au trecut în defensivă pe mare parte a frontului din Ucraina, în timp ce armata ucraineană menţinea duminică presiunea în sud cu obiectivul de a recuceri oraşul Herson, singura capitală regională ucraineană capturată de Rusia de la începutul campaniei sale militare împotriva Ucrainei, consemnează agenţia EFE.Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, într-un interviu pentru filmul “A World on the Verge. Lessons of the Cuban Missile Crisis”, că actuala situaţie legată de Ucraina este similară cu perioada crizei rachetelor din Cuba, fiind vorba despre ameninţări directe la adresa dreptului la securitate al Rusiei la graniţele ţării, informează tass.com.