PNL Constanța a depus miercuri, 21 octombrie, lista candidaţilor la parlamentare. Lista este deschisă de preşedintele organizației,Bogdan Huțucă la Camera Deputaţilor, şi Septimiu Bourceanu, la Senat.

„Venim în fața constănțenilor cu o echipă câștigătoare. Munca acestei echipe a contribuit la trei victorii consecutive ale liberalilor în alegeri. Împreună am câștigat alegerile europarlamentare în 2019 când am dus cel mai mare număr de europarlamentari la Bruxelles. Împreună am câștigat în toamna anului trecut alegerile prezidențiale și tot împreună am reușit o victorie istorică la Constanța, când alături de constănțeni am spus stop abuzurilor, stop blocajelor și stop unei administrații toxice marca PSD. Parte din această echipă câștigătoare astăzi conduce primăriile din județul Constanța, va conduce instituții și autorități publice și va reprezenta constănțenii în Parlamentul României. O să vorbim cetățenilor despre justiție, despre alocarea unor resurse fără precedent“, a declarat Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța.

Foto Ziarul Amprenta

Sursa: Realitatea de Constanta