Consultantul politic – Miron Mitrea, invitat permanent în emisiunea Culisele Puterii, la Realitatea PLUS, este de părere că Eduard Hellvig își pregătește terenul pentru o poziție politică la un moment dat.

„A vorbit despre nevoie de suveranism în societatea românească. Eduard Hellvig este un politician abil. Mi-a plăcut foarte mult ieșirea lui. E prima voce politică care face ordine în această chestiune: naționalism, suveralism. sunt importante. Nu doar în Europa, ci în lume.

Hellvig este un politian bun. Aș da la o parte partea cu SRI. A fost o practică și cei care nu au fost de acord au fot dați afară sau în pușcărie, în diferite moduri, în perioada de glorie a Binomului. Băteau la ușă și întrebau ce să facă. Acum, îl cred că nu face asta și e disperat de ăia care bat la ușă. Oameni de pe vremea Binomului care nu gândesc cu capul lor. El a încercat să prezinte puțin omul politic Eduard Hellvig.

PNL a pus pe masă un jucător politic de nivel înalt, după discursul lui Hellvig”, considrră Miron Mitrea.

Eduard Hellvig – directorul SRI a spus, recent, că prea mulți polițicieni s-au obișnuit să primească indicații de la foști lucrători SRI, într-un discurs extrem de surprinzător. Aceiași lucrători SRI au gravitat și în jurul companiilor de stat, spune Eduard Hellvig.

„Cunosc păcatele de care este acuzata instituția, unele reale, altele atribuite nouă pe nedrept. Știu și de problemele generate de unii fosti lucratori ai SRI pozitionati fie in spatele a tot felul de oameni, fie gravitand in jurul companiilor de stat. Va pot spune ca suntem constienti de aceste probleme si vom face tot ce tine de noi pentru a le rezolva.

Totusi, marele castig al acestui mandat a fost separarea de politica, absolut normala intr-o societate democratica. Politica si activitatea de culegere de informatii nu trebuie sa fie suprapuse. De prea multe ori, insa, greselile trecutului afecteaza si comportamentul celor din prezent.

Prea multi politicieni, in deceniile anterioare, s-au obisnuit sa primeasca ‘indicatii’ sau ‘sugestii’ despre ce au de facut. Politicienii sunt alesi de oameni sa gandeasca cu mintea lor, investiti cu increderea lor sa ia decizii despre cum va arata Romania in viitor, nu doar sa stinga incendii ale prezentului si sa aplice planuri gandite de altii. Cu toate acestea, prea multi vor ca altii sa ia decizii in locul lor, prea multi chiar se asteapta sa primeasca sugestii de la servicii. Nu vom consolida democratia decat atunci cand vom stimula fiecare institutie sa isi asume mandatul pe care il are, fara abuzuri si fara excese.

Stiu ca exista multa neincredere in societate in ceea ce priveste numarul ‘acoperitilor’ si agenda acestora in diverse sectoare strategice. Va pot asigura ca de la inceputul mandatului meu activitatea lor se desfasoara strict in limitele legii”, a spus Eduard Hellvig zilele trecute.