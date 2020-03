Un bărbat aflat în autoizolare s-a autoaccidentat, fiind grav rănit şi a pătruns în incinta Spitalului Orășenec Hârșova, ameninţând, jignind cadrele medicale care interveneau pentru a-i salva viaţa.

Comportamentul iresponsabil al pacientului agresiv a dus la intrarea în autoizolare a şase angajaţi ai spitalului, care aşteaptă acum rezultatul testării pentru coronavirus.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și zădărnicirea combaterii bolilor. De asemenea, bărbatul a fost sancționat contravențional conform O.M.3, cu amendă (1.000 de lei).

Managerul Spitalului Orăşenesc Hârşova, Andrei-Bogdan Zidaru, a postat pe pagina de Facebook a spitalului ce s-a întâmplat:

„Pe timp de pandemie, personalul medico-sanitar trebuie sa faca fata unor situatii extreme, neprevazute, cum este cea pe care o vom relata in cele ce urmeaza.

Individul din imagine, aflat in a treisprezecea zi de autoizolare s-a autoaccidentat, a patruns grav ranit in incinta spitalului amenintand, jignind si scuipand medici si asistente deopotriva, oameni care erau acolo pregatiti sa-i salveze viata. Oameni care au continuat sa isi faca treaba, indiferent de amenintarile acestuia si de faptul ca se expun unui caz suspect de COVID-19.

Individul in cauza a trebuit sa fie stabilizat pe treptele spitalului, intrucat a fost imposibil sa fie tratat in alta parte, acesta pierzand mult sange si fiind intr-o stare critica.

Rezultatul? 6 angajati ai spitalului, nevinovati, care si-au facut treaba cu maxima daruire, aflati acum in autoizolare pana la sosirea vestilor (rezultatele testarii la COVID-19).

Si, bineinteles, acest individ, stabilizat, teafar si izolat pana la aflarea rezultatelor.

Pe aceasta cale felicitam colegii pentru calmul si tactul de care dau dovada zi de zi, ajutand oamenii, indiferent de riscurile la care se expun.

Acesti oameni sunt niste eroi si trebuie tratati ca atare! Nu injurati, nu scuipati, nu batjocoriti, nu umiliti, nu expusi la agenti patogeni fara echipamente de protectie, nu mintiti in dauna propriei sanatati.

De asemenea, multumim organelor competente pentru interventia rapida. Stim ca va este greu, mai ales in aceasta perioada de criza.

Solicitam public intocmirea unui dosar penal pentru acest individ care a riscat vietile oamenilor care l-au salvat astazi.

Ne va fi din ce in ce mai greu sa continuam in aceste conditii. Este nevoie de mult calm si intelegere.

In cursul zilei de maine va fi solicitata comandamentului pentru situatii de urgenta prezenta armatei (sau a unei alte autoritati) pentru a asigura paza institutiei.

Dumnezeu sa ne aiba in paza pe toti!”