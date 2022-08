Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa Blue Theatre FITIC 2022, ajuns la cea de-a şaptea ediţie, continuă până pe 3 septembrie, pe scenele din Parcul Arheologic.

Miercuri, 31 august 2022, ziua de festival începe la ora 11.00, la scena WORKSHOP din Parcul Arheologic, cu un Masterclass condus de celebra actriţă Maia Morgenstern. La ora 17.00, puteţi viziona un spectacol al Trupei „Ştefan Iordache” din Bucureşti, intitulat „Puterea dragostei”, iar de la ora 19.00, „Deşteptarea primăverii”, show semnat de Trupa Transparency din Bacău. Ambele spectacole sunt înscrise în categoria SEATHRE, adică teatru de liceeni, şi vor avea loc la scena PARC.

Seara, de la ora 21.30, tot la Scena PARC, sunteţi invitaţi la o comedie ingenioasă, spectacolul „Durata medie de viață a mașinilor de spălat”, realizat de Teatrul din Buzunar. Producător: Isabela Oancea. Regie: George Constantinescu. Distribuție: Isabela Oancea, Valentin Terente, Bianca Totolici/ Elena Ariadna Șeulean. Adaptare: text de Elise Wilk.

Durata medie de viață a mașinilor de spălat este comedia amară a apartamentului-familie post comunist în care mașina de spălat este primul pas spre universul imaculat sperat. Defectarea mașinii de spălat are să aducă rufele murdare din nou la spălatul lor la mână, în familie. Este o poveste tragic-comică a dorințelor care, în sfârșit, se îndeplinesc, sau nu, sau parțial, dar de fiecare dată destinul pare să râdă de doritori.

Juriul categoriei Seathre este format din: Magda Catone, Cristian Iacob, Tiberiu Roşu. Celelalte jurii sunt: Blue Theatre – Marius Bodochi (director FITIC), Maia Morgenstern, Liviu Manolache, Alina Cristea, Mircea Rusu şi Dramaturgie – scriitoarea Cristina Tamaş, criticul de teatru Alina Cristea, jurnalistul Valentin Ispas.

În acest an, la FITIC 7.0, organizatorii vă propun o nouă formulă, în două noi spaţii, pe Bulevardul Tomis, în zona Prefecturii, şi în Parcul Arheologic.

Invitaţii la FITIC 7.0 care aduc în festival peste 20 de spectacole, sunt: Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul de Artă, Unteatru, Teatrul din buzunar, Teatrul Apropo, Breasla Actorilor, Teatrul Coquette, Performance Delivery, Teatrul Independenţilor Profesionişti & Let It Go Acting Studio, Trupa Aici, Victory of Art, Trupa 4teen, Trupa Ştefan Iordache, Atelierul de Teatru, Trupa Chaplin, Trupa Transparency, Trupa Amprente, Trupa Acting Up. Invitaţi speciali: Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, Marius Bodochi, Bogdan Mălăele, Radu Captari ş.a.

În program sunt înscrise şi ateliere de teatru, improvizaţie, dans şi muzică, cu intrarea liberă pentru oricine vrea să intre în contact cu celebrii traineri de workshopuri: Maia Morgenstern, Cristian Iacob, Ştefan Lupu, Mihaela Sârbu, Tiberius Zavelea, Lăcrămioara Soare. De asemenea, organizatorii anunţă şi lansări de carte, în cadrul proiectului „Biblioteca colorată”, care aparţine Asociaţiei „Descoperă Constanţa”. Organizatorii „Bibliotecii colorate” au deschis, cu această ocazie, una din cele mai mari biblioteci în aer liber din România, cu aproape 4.000 de cărţi. Vizitatorii FITIC 7.0 pot dona cărţi pentru bibliotecă.

O altă surpriză pregătită de organizatorii FITIC 7.0 constă în patru seri tematice cu filme, muzică, precum şi alte accesorii, din Italia, Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, organizate împreună cu Zoom Beach, in week-end.

Sursa: Realitatea de Constanta