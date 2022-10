Porțile Grădiniței cu program prelungit nr. 33 Constanța s-au deschis cu generozitate pentru a-i primi pe preșcolari împreună cu părinții la “Târgul Roadelor de Toamnă”, organizat în curtea unității.

Încă de la intrare te întâmpina atmosfera de sărbătoare. Personalul unității își așteaptă oaspeții în costume populare și cu muzică specifică evenimentului. Cu cât înaintezi lucrurile sunt și mai interesante. Centre pentru activități recreative, măsuțe împodobite tradițional pe care găsim compot, dulceață, dulciuri, sucuri și nelipsitul must, preparat pe loc.

Toată lumea se simte bine și toți sunt fericiți.

“A fost un moment foarte frumos și emoționant petrecut împreună cu cei mici și părinții lor. Târgul Roadelor de Toamnă a fost un succes și vom mai organiza astfel de evenimente frumoase. Mulțumim mult părinților pentru implicare”, a spus dna director – Suflaru Tanța.

“A fost o zi minunată, am reușit sa aducem bucurie în sufletul celor mici, dar și al părinților, care au avut ocazia să se implice, întâlnească și să socializeze, alături de cadrele didactice, doamna director, personalul auxiliar și nedidactic. Evenimentul a fost un succes, și cu siguranță vom mai realiza astfel de momente, alături de cei mici”, ne-au spus doamnele educatoare cu bucurie.

„Ne-am bucurat să putem avea o zi pe care să o petrecem alături de copilașii noștri, într-o atmosferă plăcută, dar mai ales să putem contribui la realizarea acestui proiect în care am fost implicați de către cadrele didactice. Le mulțumim pentru acest lucru și nu îl vom uita prea curând”, ne-au mărturisit fericiți părinții.

