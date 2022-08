Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa Blue Theatre 2022, ediţia a VII-a începe în data de 27 august şi se încheie în 3 septembrie. Spectacolele vor avea loc pe cele trei scene pregătite special pentru acest eveniment: Scena Tomis (de pe bulevardul Tomis, zona Prefectură), Scena Parc (Parcul Arheologic) şi Scena Workshop (Parcul Arheologic).

Invitaţii care aduc în festival peste 20 de spectacole, sunt: Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul de Artă, Unteatru, Teatrul din buzunar, Teatrul Apropo, Breasla Actorilor, Teatrul Coquette, Performance Delivery, Teatrul Independenţilor Profesionişti & Let It Go Acting Studio, Trupa Aici, Victory of Art, Trupa 4teen, Trupa Ştefan Iordache, Atelierul de Teatru, Trupa Chaplin, Trupa Transparency, Trupa Amprente, Trupa Acting Up. Invitaţi speciali: Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, Marius Bodochi, Bogdan Mălăele, Radu Captari ş.a.

În program sunt înscrise şi ateliere de teatru, improvizaţie, dans şi muzică, cu intrarea liberă pentru oricine vrea să intre în contact cu celebrii traineri de workshopuri: Maia Morgenstern, Cristian Iacob, Ştefan Lupu, Mihaela Sârbu, Tiberius Zavelea, Lăcrămioara Soare. Pentru workshopuri, organizatorii au pregătit o scenă separată, în Parcul Arheologic, în contextul în care conceptul de Blue Theatre implică şi o tranziţie a actului cultural către teatrul social, un răspuns coerent la nevoile actuale ale tinerilor în această societate cu valori mereu permutate

PROGRAM FITIC 2022, ediția a VII-a

Sâmbătă, 27 august 2022

SCENĂ BULEVARDUL TOMIS

21.00 – Kiritza sau Jocul de-a… – Teatrul Național București

SCENĂ PARCUL ARHEOLOGIC

20.00 – Valsul hazardului – Teatrul Coquette

22.30 – Dawn way – Trupa Aici

SCENĂ WORKSHOP

23.30 – ITALIAN NIGHT – „La Vita e Bella“ (1997), Regia: Roberto Benigni; Cu: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi ş.a.

Duminică, 28 august 2022

SCENĂ BULEVARDUL TOMIS

21.30 – Mălăele Special – Horațiu Mălăele, Bogdan Mălăele și Radu Captari

SCENĂ PARCUL ARHEOLOGIC

18.30 – Biloxi Blues – Trupa Chaplin

20.30 – Șase lecții de dans în șase săptămâni – Teatrul de Artă

SCENĂ WORKSHOP

22.30 – FRENCH NIGHT – „Chocolat“ (2000), Regia: Lasse Hallstrom; Cu: Johnny Deep, Juliette Binoche ş.a.

Luni, 29 august 2022

SCENĂ PARCUL ARHEOLOGIC

19.00 – Avioane de hârtie – Trupa Atelierul de teatru

21.30 – PAM PAM – Teatrul de Artă

SCENA WORKSHOPURI

11.00 – Workshop de arta actorului – Cristian Iacob

Marţi, 30 august 2022

SCENĂ PARCUL ARHEOLOGIC

19.00 – Semne de bună purtare – Trupa Acting Act

21.30 – Ludwig Van Bethy – Breasla Actorilor

SCENĂ WORKSHOP

11.00 – Workshop de improvizaţie – Mihaela Sârbu

Miercuri, 31 august 2022

SCENĂ PARCUL ARHEOLOGIC

17.00 – Puterea dragostei – Trupa Ştefan Iordache

19.00 – Deșteptarea primăverii – Trupa Transparency

21.30 – Durata medie de viaţă a maşinilor de spălat – Teatrul din Buzunar

SCENĂ WORKSHOP

11.00 – Atelier de muzică – Lăcrămioara Soare şi Tiberius Zavelea

Joi, 1 septembrie 2022

SCENĂ PARCUL ARHEOLOGIC

18.00 – Zbor – Trupa Amprente

20.30 – Eine Kleine Nachtmusik – Unteatru, Artproduction Foundation & Gigi Căciuleanu Romania Dance Company

22.00 – El Muro – Trupa Victory of Art

Vineri, 2 septembrie 2022

SCENĂ BULEVARDUL TOMIS

21.30 – „Cinci cânticele“ – Maia Morgenstern & Marius Bodochi

SCENA WORKSHOPURI

11.00 – Atelier de coregrafie – Ștefan Lupu

22.30 – Rosmersholm – Performance Delivery Teatrul Independenţilor Profesionişti & Let It Go Acting Studio

24.00 – BRITISH NIGHT – „Sense and Sensibility“ (1995), Regia: Ang Lee, Cu: Emma Thompson, Kate Winslet, James Fleet

SCENĂ PARCUL ARHEOLOGIC

19.00 – Harap alb, poveste de cartier – Trupa Aici

21.30 – CTRL+Z – Teatrul Apropo

Sâmbătă, 3 septembrie 2022

SCENĂ PARCUL ARHEOLOGIC

18.00 – Fata din curcubeu – Cezara Cristache

19.00 – Clona – Trupa 4Teen

21.00 – Gala de premiere

21.30 – Paradă Compagnie des Quidams

SCENĂ BULEVARDUL TOMIS

21.30 – FierS a Cheval – Compagnie des Quidams

SCENA WORKSHOPURI

11.00 – Masterclass – Maia Morgenstern

23.00 – AMERICAN NIGHT – „Breakfast at Tiffany“ (1961), Regia: Blake Edwards, Cu: Audrey Hepburn, George Peppard ş.a.

„Acum şapte ani ne-am propus „să dărâmăm graniţele ridicate de-a lungul timpului în interiorul acestei arte a efemerului, emoţiei şi măştii, teatrul. La baza acestui concept stă libertatea şi curajul de a afirma imposibilul, de a doborî statui şi socluri ce au fost dintotdeauna acolo, ca un dat, şi de a construi propriile toteme, prin gesturi, cuvinte şi perspective. Blue Theatre propune un teatru al generaţiei sale, o decriptare poate nu întotdeauna plăcută sau confortabilă a realităţii imediate, a emoţiilor, experienţelor şi trăirilor celor de lângă noi şi a celor dinlăuntrul nostru. Blue Theatre este vocea independentă a artei prezentului, cu orizonturi deschise şi viziuni largi. Alegerea Constanţei ca oraş al primei desfăşurări a acestui festival nu a fost deloc întâmplătoare, marea fiind singurul fundal posibil pentru acest tip de concept teatral”, transmit organizatorii festivalului.

Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile şi cu respectarea măsurilor aflate în vigoare la momentul desfăşurării evenimentelor. Biletele pot fi rezervate pe bilet.ro

