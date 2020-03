Handbaliștii de la HC Dobrogea Sud au făcut spectacol astăzi la Sala Sporturilor din Constanța învingând pe HC Buzău cu scorul 33 – 19 (17- 8).

Superioritatea echipei antrenate de Djordje Cirkovic a fost netă: 7-2, în minutul 10, 13- 3, în minutul 18, 17-8, la pauză, și recitalul a continuat, spre satisfacția suporterilor.

„Aveam nevoie de această victorie după înfrîngerea cu CSM. Un meci pe care l-am tratat foarte serios, nu ne-am desconsiderat adversarul. Înfrângerea din etapa trecută nu și-a pus atât de mult amprenta. Este o victorie de moral. Personal, nu prea am avut meciuri în picioare, de aceea mă bucur că am evoluat bine și am dat tot ce am avut mai bun. Ne așteaptă acum un meci foarte greu la Timișoara”, a declarat Daniel Vasile.

„Avem foarte mulți jucători accidentați și se adaugă o stare gripală pe care o avem în echipă, de aceea am preferat să protejăm o parte dintre jucători și nu am făcut deplasarea cu tot lotul. În altă ordine de idei, ne-a interesat să îi vedem și pe cei tineri sau care au jucat mai puțin, într-un meci cu un adversar redutabil, să facem o mică evaluare, a declarat Eliodor Voica”, antrenor HC Buzău.

HC Dobrogea Sud: Hendawy, Vasile, Iancu – Mocanu 6 goluri, Șandru 5, Malinovic 4, Nikolic 4, Csog 3, Andrei 3, Nistor 2, Chikovani 2, Ilie 2, Chiuffa 2, Buricea, Simovic, Susanu

HC Buzău: Crăciunescu – Anton 5, Oprea 5, Alexandru 4, Tălmaciu 3, Dumitrana 1, Ionescu 1, Mircescu, Istrate, Sîrbu, Cîrstea, Scarlat

HC Dobrogea Sud va juca următorul meci duminică, de la ora 11.00, în deplasare cu Politehnica Timișoara.