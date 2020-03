Centrul Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a actualizat l ista regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a COVID-19.

Persoanele care vin din zona roșie intra in carantina timp de 14 zile, in spatii special destinate in acest scop, imediat după revenirea in Romania.

Zona rosie: