Incendiu izbucnit sâmbătă seară la Palatul Arhiepiscopal din Constanţa a fost lichidat. Mansarda clădirii de patrimoniu a fost cuprinsă de flăcări și multe echipaje de pompieri au intervenit și au stins, în cele din urmă, focul. Din fericire nu au fost victime, 30 de preoți care locuiesc în chiliile de la ultimul nivel au reuşit să iasă teferi.

„Partea de sus este mansardată, acolo locuiește personalul catedralei, preoții, călugării. Mansarda era realizată din lemn la fel ca și la catedrala notre.Toți cei care au fost la ora aceea s-au autoevacuat. Nu credem în ideea că cineva a venit să pună focul, asta e exclus din orice pct de vedere,” a declarat Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Tomisului.

„La ora 21:52 un apel unic de urgentă la 112 am fost solicitați sa intervenim la un incendiu izbugnit ieri la mansarda Arhiepiscopiei din Constanta. La locul solicitării au fost alocate 7 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 5 autospeciale la înălțime, o descarcerare, 4 echipaje SMURD, 3 autospeciale operative, o ambulantă SAJ iar de la primărie și doi operatori privați din constanta au venit in sprijin 3 cisterne cu apa și o autospeciala de stingere cu spuma. De la ISU Tulcea și ISU Ialomița au venit câte o autospeciala de stingere cu apa și spumă și o autospeciala de lucru la înălțime, iar aceastea au rămas in subunitățile noastre pentru asigurarea altor intervenții in caz de nevoie.

La locul intervenției nu au fost victime care sa necesite îngrijiri medicale sau transport la spital. Incendiul a fost localizat la ora 00:02 minute. In urma incendiului a ars mansarda pe o suprafața de aproximativ 800 metri pătrați. La ora 01:27 de minute incendiul a fost lichidat dar echipajele de intervenție au rămas la locul solicitării pentru îndepărtarea tuturor efectelor negative, „transmite ISU Dobrogea.

