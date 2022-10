Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă seara la Palatul Arhiepiscopiei Tomisului.

Pompierii ISU Dobrogea intervin cu mai multe autospeciale.

Focul se manifestă violent în partea superioară a clădirii, fiind cuprinse mansarda și acoperișul clădirii. Din primele informații, nu sunt victime, toate persoanele fiind evacuate la timp.

ÎPS Teodosie oficia o slujbă la Catedrala Arhiepiscopală, aflată în apropiere.

UPDATE

La fața locului intervin 60 de pompieri cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, patru autoscări, un Smurd B, o ambulanță SAJ. Incendiul se manifestă din ce în ce mai puternic pe cei 100 mp. Din păcate, bucăți din acoperiș au început să cadă. Conform informațiilor nu există pericol de extindere a incendiului și la celelalte clădiri din apropiere.

Pompieri militari din județele Ialomița și Tulcea vin cu mai multe autospeciale în sprijinul colegilor constănțeni.

Palatul Arhiepiscopiei Tomisului are dimensiuni impresionante si a fost construit in stil neobizantin. A fost construit intre anii 1928-1932, dupa planurile intocmite de arhitectul Ion D. Enescu. Cladirea palatului este structurata in adancime, astfel incat este construita paralel cu biserica si cu strada Arhiepiscopiei. Constructia impunatoare a Palatului Arhiepiscopiei Tomisului este realizata pe patru nivele.

In perioada comunista, intre 1960 si 1970, in cadrul cladirii a functionat Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie. In locul acestui muzeu este mutata Biblioteca Judeteana care functioneaza pana in 1998, iar de atunci isi reia destinația inițială, aceea de reședință a Arhiepiscopiei Tomisului.

-știre în curs de actualizare-

Sursa: Realitatea de Constanta