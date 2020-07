FC Viitorul a pierdut meciul din deplasare cu FC Hermannstadt, scor 0-2, în etapa a 12-a din play-out-ul Ligii 1.

Scorul a fost deschis de gazde în ultimul sfert de ora al meciului, de către Ionuț Stoica. Sibienii și-au majorat avantajul doar 8 minute mai târziu, prin Gabriel Debeljuh care a marcat din penalty.

„Normal că sunt supărat. Am venit să luăm puncte. Am făcut foarte bine timp de 75 de minute. Sunt dezamăgit că în atac nu am produs pericol foarte mult. Gabi a fost accidentat, așa cum a fost și Bred. Ceilalți sunt jucători valoroși și ar fi trebuit să facă diferența. Eu am văzut o echipă care a făcut presiune, a luat mingea, a jucat. În ultimii 30 de metri nu am avut atacanți. Mai avem de jucat meciuri, ne gândim și apoi vedem.

Nu mă interesează ședința de mâine de la LPF. Mai avem meciuri de jucat, de pregătit. Eu sunt manager, nu mă interesează, vorbiți cu conducerea“, a declarat Gheorghe Hagi.

În etapa următoare, a 13-a din play-out-ul Ligii 1, FC Viitorul Constanța va întâlni pe teren propriu, duminică, 02 august, de la ora 21.30, pe Sepsi Sf. Gheorghe.