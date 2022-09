Farul a câștigat meciul de pe teren propriu contra lui FC Argeș, scor 3-0, din cadrul etapei cu numărul 10 în Liga 1 si revine pe primul loc in Superliga.

Scorul a fost deschis in minutul 7 după o fază lucrată pe partea dreaptă a atacului, unde Pitu a centrat perfect și „Dina” nu i-a dat nicio speranță lui Greab din 15m. Tudor Băluță înscrie de la 20 de metri cu un șut spectaculos. Gabi Torje driblează în careu, își face mingea pe piciorul stâng și trimite un șut la colțul stâng.

Ambulanta a intrat pe teren în jurul minutului 25, cand unui fan i s-a făcut rău în tribune, iar meciul a fost întrerupt.

”Am jucat bine, eu zic că am pregătit bine meciul, am început extraordinar, am marcat, apoi am avut 20 de minute în care ne-am pierdut. Există potențial să fie și mai bine.

Am construit bine, avem jucători care erau foarte buni, încercăm să-i aducem la nivelul la care erau înainte. Băluță mai are până să ajungă unde era înainte. Important e să fie mult pe teren, să aibă ritm, că fotbal știe mult, el era profesorul.

În prima repriză, am fost supărat pe cei din spate pentru că era foarte lentă construcția. A doua repriză, am schimbat sistemul și poziția jucătorilor nu era așa bună. Ofensiv știm să jucăm, defensiv o putem face mai bine.

Avem talent, încrederea jucătorilor e mare, jucătorii, foști internaționali, mai rămâne să-i punem la punct fizic. Nu sunt la cel mai bun nivel fizic, dar sper că vor ajunge”, a declarat Gheorghe Hagi.

In etapa urmatoare Farul va juca in deplasare cu Petrolul, vineri, 16 septembrie.

Sursa: Realitatea de Constanta